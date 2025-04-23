Інформація про поширення у місті листівок з ворожою пропагандою – фейк

Поліція Києва інформує, що сьогодні вранці в деяких телеграм-каналах з’явились публікації про те, що в місті невідомі особи розклеїли листівки з символікою окупаційних військ та пропагандистськими лозунгами.

Зазначену інформацію зареєстрували й на її перевірку було негайно спрямовано працівників територіальних підрозділів поліції Києва.

Відтак, під час ретельного обстеження території районів міста жодної листівки виявлено не було. Окрім того, під час детального аналізу фото можна помітити, що вони зроблені за допомогою фотомонтажу.

Працівники поліції закликають адміністраторів медіаресурсів не розповсюджувати неперевірену та недостовірну інформацію! Пам’ятайте, наш ворог підступний і веде війну проти українців на різних фронтах, зокрема й у публічному просторі. Публікуючи таку інформацію ви лише підіграєте агресору.

Відділ комунікації поліції Києва