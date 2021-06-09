Інспектору податкової повідомлено про підозру у вимаганні $10 тисяч

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру головному державному інспектору ГУ ДПС за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, головний державний інспектор Головного управління Державної податкової служби України в Харківській області вимагав від підприємця 10 тисяч доларів США за те, що зареєструє для участі в аукціоні з продажу будівель, які перебувають у податковій заставі, довірену особу підприємця. За вказану суму коштів податківець обіцяв, що переможцем торгів стане саме ця підставна особа, і в подальшому майно перейде у власність підприємця.

28 травня цього року посадовець одержав першу частину обумовленої суми — 3 тисячі доларів США, наступного дня — ще 3,5 тисячі доларів США.

8 червня податківцю повідомлено про підозру за фактом одержання 6,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури