Калуські поліцейські розшукали зловмисника, який напав на жінку
До Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що посеред вулиці невідомий чоловік декілька разів вдарив перехожу жінку.
Поліцейські одразу виїхали на місце події, встановили особу потерпілої. Йдеться про 72-річну мешканку Калуша. До медичного закладу пенсіонерка не зверталась. Поліцейським повідомила, що претензій до нападника немає.
Поліцейські Калуського РВП оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 25-річний мешканець Калуського району.
Також правоохоронці зʼясували, що напередодні між потерпілою та нападником відбувся конфлікт через збір макулатури.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставин події з метою притягнення правопорушника до відповідальності.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet