Кіберполіція викрила спортивного тренера у створенні дитячої порнографії

Фігурант виготовляв та розповсюджував у DarkNet протиправний контент за участю своїх вихованець. Зловмиснику оголосили підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області.

48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батьків своїх вихованець про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду.

Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків.

Надалі виготовлений протиправний контент фігурант розповсюджував на тематичному форумі у DarkNet для отримання прибутку.

Від протиправних дій постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.

В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру, за участю дітей.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.

Департамент кіберполіції Національної поліції України