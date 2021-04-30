Кіберполіція викрила ув’язнених в Інтернет-шахрайстві із сільськогосподарськими товарами

Троє зловмисників, перебуваючи під вартою, ошукували громадян на продажі неіснуючих товарів. Фігурантам оголосили підозру.

Організовану групу зловмисників викрили працівники кіберполіції Львівщини спільно зі слідчими обласного управління поліції.

Шахрайську схему організували троє зловмисників віком 21-28 років. Чоловіки, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, розміщували у соцмережі оголошення про продаж неіснуючих сільськогосподарських товарів. Покупцям пропонували безкоштовну доставку замовлень, однак, отримавши гроші, блокували замовників. Загальна сума збитків сягає 100 тисяч гривень.

Поліцейські спільно з працівниками держустанови виконання покарань провели обшук за місцем відбування покарання фігурантами. Вилучено мобільні телефони та планшети, що використовувались у протиправній діяльності.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України