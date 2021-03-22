Киянин може провести п’ять років за ґратами через побиття журналістки

Повідомлено про підозру киянину у вчиненні кримінального правопорушення проти кореспондентки телеканалу Kyiv Live, яку він побив під час прямого ефіру. Безпрецедентний напад стався у грудні минулого року на столичній станції метро «Видубичі». Журналістку та телеоператора вдарив громадянин, якому не сподобалась їхня увага до безладу на прилеглій території та до порушення карантинних обмежень.

У Національній спілці журналістів України відзначають, що встановлення особи громадянина, який раптово на вулиці міста напав на журналістів, є несподіваним прецедентом та позитивним кроком для боротьби із безкарністю.

За оперативної підтримки співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України правоохоронці встановили особу правопорушника. Це раніше не судимий киянин 1960 року народження, інформує відділ комунікації поліції Києва.

Згодом у рамках досудового розслідування під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва кримінальне провадження перекваліфікували з перешкоджання законній професійній діяльності журналістів на погрозу або насильство щодо журналіста (ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України). Нападнику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

«Я дуже здивувалася, коли мені зателефонували і повідомили цю інформацію, – зізнається у коментарі прес-службі НСЖУ журналістка Камілла Мамедова. – Адже я розуміла, що розшукати людину на цій станції так само, як знайти голку у копиці сіна. Та й історії, подібні до моєї, часто закінчуються нічим. На журналістів нападали часто, але це не набирало розголосу. Моя ж ситуація, наприклад, дійшла навіть до Тайваню! Звідти писали люди, підтримували мене. Після цього випадку я починаю вірити, що коли про такі речі говорити, надавати їм розголосу, направляти у правильні відділи (моєю справою займався департамент, який розслідує напади на журналістів і захищає пресу) – з цього, дійсно, буде результат. Мені відомо, що таким чином знайшли людей, які напали на журналістку колишнього телеканалу Ньюсван, а також в Одесі. Такі ситуації приємно дивують. Я вірю, що в майбутньому і люди будуть по-іншому ставитись до журналістів».

Як зазначають у Національній спілці журналістів України, факт встановлення особи громадянина, який раптово атакував на вулиці міста знімальну групу та одразу ж зник з місця події, є обнадійливим прецедентом захисту прав журналістів.

«Під час виконання професійної діяльності працівники мас-медіа часто зазнають агресії, але розслідування затягується або ж не приводить до логічного завершення. Тут ми бачимо особливий прецедент. І після оголошення підозри та очікуваного справедливого (сподіваємося) судового вироку, ми зможемо інформувати суспільство про факт відповідальності за атаки на журналістів», – підкреслив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, 14 грудня 2020 року невідомий напав на знімальну групу телеканалу Kyiv Live у прямому ефірі під час виконання редакційного завдання. Громадянин підійшов до дівчини, почав конфлікт і штовханину. На пояснення представниці телеканалу щодо проведення зйомки не реагував, ударив журналістку в обличчя і втік. Судово-медична експертиза виявила у журналістки легкі тілесні ушкодження.

Національна спілка журналістів України