Колаборант проводив інвентаризацію сільгосппідприємств для передачі інформації окупантам

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська російськими загарбниками чоловік добровільно став співпрацювати з ворогом. У липні минулого року він обійняв посаду «начальника сектору моніторингу та контролю» так званої «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району».

Обвинувачений проводив інвентаризацію сільськогосподарських підприємств для передачі інформації представникам рф, брав участь у нарадах при окупаційній адміністрації та виконував незаконні вказівки російських загарбників.

Колаборанта судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура