Колобарант і шахрай: судитимуть лікаря з Луганщини

64-річному чоловіку заочно оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» та ч. 2 ст. 357 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження». Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі Слідчого управління спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області задокументували протиправну діяльність 64-річного мешканця області, який добровільно обійняв посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади держави-агресора, створених на тимчасово окупованій території.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчі спрямували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чоловіка.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний погодився на пропозицію ворога та добровільно обійняв посаду головного лікаря однієї з лікарень Старобільського району. Крім цього, чоловік привласнив особливо важливі документи, штампи та гербову печатку медичного закладу, що спричинило порушення роботи підприємства.

Відділ комунікації поліції Луганської області