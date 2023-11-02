Колишній співробітник поліції передавав зацікавленим особам відомості з баз даних державних органів – 

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах одного з підрозділів Головного управління Національної поліції в Сумській області за фактом несанкціонованого копіювання та витоку конфіденційної інформації (ч. 2 та ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, правоохоронець, маючи право доступу до баз даних державних органів, на замовлення клієнтів копіював відомості. При цьому його цікавили не лише персональні дані громадян, а й відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, виїхали або в’їхали на тимчасово окуповану територію. Сформовані за допомогою автоматизованих систем файли правоохоронець передавав замовникам.

На даний час старшого оперуповноваженого, який має звання майор поліції, звільнено з посади.

Злочинну діяльність підозрюваного викрито та припинено кіберфахівцями УСБУ в Сумській області у взаємодії зі слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та співробітниками внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура