Колишній судді з Луганська, а нині російській «сенаторці» повідомлено про підозру у державній зраді
За спільного процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишній судді Апеляційного суду Луганської області.
Їй інкриміновано державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у 2014 році діюча суддя Апеляційного суду Луганської області почала співпрацювати з представниками окупаційної влади та зрадила присязі.
У подальшому вона обійняла посаду так званого «керівника адміністрації голови лнр».
Починаючи з грудня 2022 року підозрювана ‒ «сенатор від лнр» у раді федерації федерального зібрання російської федерації.
Фігурантка бере участь у підготовці «законопроєктів», спрямованих на посилення впливу окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганщини. Систематично підтримує російський окупаційний режим у пропагандистських ЗМІ.
Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ працівники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet