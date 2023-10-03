Кримінальному «авторитету» «Чижу», який розстріляв директора Вовчанського лісгоспу, загрожує довічне ув‘язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 46-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 квітня 2022 року, коли Вовчанська громада перебувала під окупацією, обвинувачений спільно зі своїм спільником влаштував засідку біля дороги неподалік с. Приліпка. Там вони чекали, коли буде проїжджати керівник лісгоспу на авто.

Перед цим вони вивчили розпорядок дня та маршрут руху потерпілого з роботи додому.

Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і здійснили близько 15 пострілів з автомату АК-74. Директор лісгоспу помер на місці.

Впевнившись у смерті потерпілого, зловмисники втекли з місця злочину.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: матеріали кримінального провадження щодо спільника обвинуваченого виділено в окреме провадження.

Також нагадаємо, що обвинуваченого вже засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Харківська обласна прокуратура