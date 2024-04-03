Киянин отримав рік обмеження волі за запуск феєрверків під час війни

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України).

Як встановлено, 35-річний правопорушник ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил рф.

Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Київська міська прокуратура