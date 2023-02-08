Киянин стільцем убив товариша, а потім зробив з ним селфі

Фігурант стільцем наніс поранення своєму знайомому, а після вигадав історію смерті потерпілого та намагався позбутися речових доказів. За такий вчинок наступні десять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Садовій виявлено чоловіка без ознак життя та тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою негайно виїхали оперативники управління карного розшуку, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, а також судово-медичний експерт. На місці правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, а спеціаліст попередньо встановив, що смерть 36-річного чоловіка настала внаслідок численних травм голови.

За словами начальника Святошинського управління поліції Петра Токаря, поліцейські розглядали різні версії скоєного, оскільки товариш померлого повідомив, що потерпілий прийшов вже з наявними травмами та просив про допомогу:

«У ході розслідування ми з’ясували, що напередодні чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку знайомого, де між ними виникла бійка, під час якої зловмисник схопив стілець та наніс опоненту декілька ударів по голові. Далі фігурант вигадав історію смерті потерпілого та намагалися спалити зламаний стілець. Окрім того чоловік зробив фото на фоні друга з розбитою головою, а коли до помешкання повернувся власник, гість вже був мертвий».

Раніше не судимого киянина, 1989 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця злочину слідчі вилучили речові докази, в тому числі мобільний телефон, ймовірного, підозрюваного, уламки стільця, а також речі, якими нападник намагався витерти кров.

Слідчим за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Відділ комунікації поліції Києва