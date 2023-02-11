Киянина викрили у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та наркотиків

Слідчі вилучили у правопорушника розфасовані пакетики із амфетаміном та пістолет Макарова. За зберігання заборонених речей фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території району співробітники карного розшуку поліції Києва та Солом’янського управління поліції зупинили на вулиці Ушинського перехожого для перевірки. У ході спілкування та поверхневого огляду з’ясувалось, що чоловік має при собі розфасовані наркотичні засоби, тож на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група для документування злочину.

Крім того, працівники поліції провели за місцем мешкання порушника обшук, де виявили зброю, а саме пістолет Макарова. Правоохоронці призначили балістичну експертизу для встановлення збігів у кримінальних злочинах, перевіряється походження зброї та причетність затриманого до кримінальних правопорушень на території міста.

47-річного киянина поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за підробку та використання підроблених документів.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва