Киянину повідомили про підозру у вчиненні домашнього насильства відносно колишньої дружини

Кривдник нецензурно лаявся та бив жінку, з якою вони розлучені, але проживають разом. Завдяки співпраці інспекторів сектору протидії домашнього насильства та слідчих фігуранта притягнуто до кримінальної відповідальності. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Вперше звернення про сімейну сварку у квартирі на проспекті Лісовий надійшло наприкінці минулого року. Сусіди скаржилися на чоловіка, який у помешканні вчиняє насильство відносно своєї дружини, з якою вони проживають разом. На місце події для з’ясування обставин виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству.

За словами інспектора сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Анатолія Луценка, ми задокументували протиправну діяльність 65-річного киянина, який нецензурно лаявся та принижував потерпілу:

«Ми склали на кривдника адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – домашнє насильство та на підставі систематичного вчинення домашнього насильства, суд виніс кривднику обмежувальний припис. Так, шість місяців киянину заборонялося наближатися на 100 метрів до місця проживання та роботи постраждалої особи. Однак чоловік повернувся до квартири та продовжив вчиняти домашнє насильство. Ми зібрали матеріали протиправних дій дебошира, а слідчі розпочали кримінальне провадження».

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва