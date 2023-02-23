Киянину, який психологічно знущався над цивільною дружиною, повідомлено про підозру

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному киянину, який систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї співмешканки, з якою перебував в близьких відносинах (126-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, проживаючи зі своєю цивільною дружиною в її квартирі, впродовж двох років систематично, приходячи додому в стані алкогольного сп’яніння ображав потерпілу, висловлювався в її бік нецензурною лайкою, принижував та психологічно тиснув.

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У зв’язку з цим кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, зазначені дії з боку цивільного чоловіка завдали потерпілій психотравмуючі переживання, принижували її честь і гідність та погіршили якість її життя та соціальні відносини.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Досудове розслідування здійснюється Подільським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Нагадаємо, що для всіх, хто потерпає від домашнього насильства, працює цілодобова Служба “Телефон довіри” за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного).

Київська міська прокуратура

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