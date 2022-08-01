Махінації із землею на 2,3 млн грн: перед судом постануть ексголова та депутат сільради на Закарпатті

Поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України



Отримали докази причетності фігурантів до кримінального правопорушення співробітники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, перебуваючи на посаді голови сільської ради, посадовець безпідставно передав у приватну власність земельну ділянку чоловіку, який уже використав своє право на безоплатне отримання земельної ділянки. Даною особою виявився депутат цієї сільради. Крім того, ця ділянка знаходилася за межами населеного пункту, відтак розпорядження нею не належало до компетенції сільської ради.

На підставі отриманих документів депутат зареєстрував за собою право власності на землю, зазначивши фіктивні дані щодо використання ним раніше свого права на безоплатне отримання ділянки. Внаслідок махінацій державі завдано збитків на суму 2,3 млн грн.