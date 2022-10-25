Махінації з пальним: двох осіб підозрюють у шахрайському заволодінні майном на суму понад ₴2 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру двом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані у 2022 році організували роботу фіктивних підприємств із продажу неіснуючого пального підприємствам різної форми власності. При цьому, вони не мали на меті реального постачання товару після отримання грошових коштів у якості передплати за товар.

Таким чином, вводячи в оману потерпілих, вони заволоділи чужим майном на загальну суму понад 2 млн грн.

Правоохоронцями у м. Києві одночасно проведено 21 обшук за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужим майном, а також транспортних засобах.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора