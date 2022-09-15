«МДМА», «гашиш», «канабіс», «кетамін»: у Львові затримали наркокур’єра, який збував наркотики та психотропи по всій  Україні

Загальна вартість вилучених у нього наркотичних засобів та психотропних речовин, за цінами «чорного» ринку, становить понад півтора мільйона гривень.

Як встановили співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області у співпраці з колегами з міста Києва та спільно із працівниками Львівського районного управління поліції №1, 22-річний житель Волинської області, який тимчасово проживає у Львові, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «мастеркладів», а також пересилав їх по всій території України.

14 вересня правоохоронці затримали зловмисника у Львові. У нього було виявлено коробку, в якій серед продуктів харчування було сховано чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину «кетамін». Встановлено, що зловмисник мав відправити коробку до міста Києва.

Під час невідкладного обшуку, проведеного в орендованій квартирі за місцем тимчасового проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили десятки зіп-пакетів з майже 4 тисячами таблетками синього та рожевого кольорів, ззовні схожими на психотропну речовину «МДМА», пакети із речовиною чорного кольору, ззовні схожою на психотроп «гашиш», порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину «кетамін», порошкоподібною речовиною рослинного погодження, ззовні схожою на «канабіс», порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину «МДМА», а також електронні ваги, пристрої для вживання та виготовлення наркотичних засобів та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить понад 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Досудове слідство триває. Поліцейські встановлюють канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також причетних до цього осіб.

Відділ комунікації поліції львівської області