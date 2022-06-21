Менеджерці пошти одного з населених пунктів Луганщини оголосили підозру в співпрацю з ворогом

Після окупації міста жінка працевлаштувалась у новостворену державою-агресором пошту так званої «ЛНР» та закликала інших громадян наслідувати її приклад. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Протиправну діяльність 35-річної уродженки Луганщини викрили слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, жінка, перебуваючи на посаді менеджера поштового відділення, після окупації населеного пункту Луганської області військами росії, пішла на співпрацю із адміністрацією держави-агресора та влаштувалась на роботу до новоствореної компанії поштового зв’язку псевдореспубліки «ЛНР». У подальшому порушниця долучилась до участі у відеосюжеті, який транслювався на одному із пропагандистських каналів росії, де публічно закликала громадян наслідувати її приклад та співпрацювати з окупантами.

Слідчі заочно повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва