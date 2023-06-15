Мешканець Берегівщини намагався нелегально переправити групу військовозобов’язаних до Угорщини через річку

Published

Спільно з працівниками Держприкордонслужби та СБУ, поліцейські Берегівського районного відділу поліції затримали зловмисника на спробі нелегального переправлення через кордон трьох чоловіків призовного віку. Слідчі повідомили фігурантові про підозру в скоєнні злочину. Його клієнтів притягнуто до адміністративної відповідальності. Слідство у справі триває

У результаті співпраці співробітників поліції Берегова, Держприкордонслужби та СБУ, на Закарпатті перекрито ще один канал нелегальної переправи військовозобов’язаних чоловіків.

закарпатські правоохоронці затримали мешканця берегівщини, який намагався нелегально переправити групу військовозобов’язаних чоловіків до угорщини через річку

Правоохоронці встановили організатора злочинної схеми – уродженця Донецької області, який проживає на Берегівщині. Встановлено, що чоловік знайшов трьох клієнтів, яким пообіцяв за 3 тисячі доларів з кожного переправити їх до сусідньої країни в обхід офіційного пункту пропуску.

Організатора злочину, а також  його клієнтів – закарпатців віком від 35 до 40 років, правоохоронці затримали в селі Боржава Берегівського району. Встановлено, що чоловік планував переправити втікачів до Угорщини через річку. Про це свідчить і знайдений в його автомобілі надувний човен та прилад нічного бачення. Транспортний засіб марки «Citroen», на якому вони пересувалися, поліцейські вилучили.

Організатора злочину затримано та відповідно до статті 208 КПК України поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. На втікачів складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Також поліцейські встановлюють можливу причетність до злочину інших осіб. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Like

Tags:

You may also like...