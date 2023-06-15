Мешканець Берегівщини намагався нелегально переправити групу військовозобов’язаних до Угорщини через річку

Спільно з працівниками Держприкордонслужби та СБУ, поліцейські Берегівського районного відділу поліції затримали зловмисника на спробі нелегального переправлення через кордон трьох чоловіків призовного віку. Слідчі повідомили фігурантові про підозру в скоєнні злочину. Його клієнтів притягнуто до адміністративної відповідальності. Слідство у справі триває

У результаті співпраці співробітників поліції Берегова, Держприкордонслужби та СБУ, на Закарпатті перекрито ще один канал нелегальної переправи військовозобов’язаних чоловіків.

Правоохоронці встановили організатора злочинної схеми – уродженця Донецької області, який проживає на Берегівщині. Встановлено, що чоловік знайшов трьох клієнтів, яким пообіцяв за 3 тисячі доларів з кожного переправити їх до сусідньої країни в обхід офіційного пункту пропуску.

Організатора злочину, а також його клієнтів – закарпатців віком від 35 до 40 років, правоохоронці затримали в селі Боржава Берегівського району. Встановлено, що чоловік планував переправити втікачів до Угорщини через річку. Про це свідчить і знайдений в його автомобілі надувний човен та прилад нічного бачення. Транспортний засіб марки «Citroen», на якому вони пересувалися, поліцейські вилучили.

Організатора злочину затримано та відповідно до статті 208 КПК України поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. На втікачів складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Також поліцейські встановлюють можливу причетність до злочину інших осіб. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області