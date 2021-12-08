Мешканець Полтавщини жорстоко побив собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження

Наразі за життя тварини борються ветеринари. Покалічену собаку на прізвисько «Лакі» планує забрати до себе в родину спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції , який виїжджав на місце скоєння злочину.

До поліції за допомогою звернулися місцеві мешканці міста Глобине. Громадяни повідомили, що стали свідками жорстокого побиття собаки на очах у дітей біля місцевої школи.

Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління, сказав: «Після отримання повідомлення про жорстоке поводження з твариною поліцейські одразу виїхали на місце події та розпочали розслідування інциденту. За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік жорстоко побив собаку начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Після знущань чоловік викинув покалічену тварину на смітник. Свідками побиття собаки стали школярі, які перебували на спортивному майданчику навчального закладу».

Наразі слідчим відділу поліції №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правопорушнику повідомлено про підозру. У разі доведення вини у суді фігуранту загрожує від 3-ох до 5-ти років позбавлення волі.

Поліцейські доставили собаку до ветеринарної клініки. За повідомленням директора ветеринарної лікарні Марини Гармаш, стан тварини тяжкий. Йому надається необхідна допомога. Ветеринари назвали собоку «Лакі».

Після одужання тварини спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції планує забрати її до себе в родину.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)