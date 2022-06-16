Мешканців Миколаївщини викрили у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

Ручний гранатомет, набої до стрілецької зброї та гранату із запалом до неї вилучили правоохоронці у мешканців смт Березнегувате. Нині чоловікам загрожує до семи років ув’язнення.

15 червня поліцейські відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу провели санкціоновані обшуки у домоволодінні чоловіків. У помешканні 38-річного мешканця району слідчі виявили та вилучили ручний гранатомет РПГ-22, 37 набоїв до стрілецької зброї різного калібру, а у його 37-річного товариша – гранату та запал до неї.

Співробітники вибухотехнічної служби поліції оглянули ручний гранатомет та, зважаючи на небезпеку під час його транспортування, ухвалили рішення щодо знешкодження.

Інші вилучені предмети правоохоронці направили на проведення експертизи.

38-річного фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Питання щодо притягнення до відповідальності другого чоловіка вирішуватиметься після проведення відповідної експертизи.

Шановні громадяни! Якщо до вас у будь-який спосіб потрапила зброя, будь ласка, негайно здайте її до найближчого поліцейського відділку, або повідомте про вказані знахідки поліцію.

Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства за незаконне придбання, зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області