Мешканця Старобільська взято під варту за підозрою в умисному вбивстві

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області 64-річному громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Слідство встановило, що близько 8-ї ранку 17 вересня 2021 року у місті Старобільськ під час вживання алкогольних напоїв між двома місцевими мешканцями виник словесний конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав знайомому декілька ударів кухонним ножем у груди. Від отриманого колото-різаного проникаючого поранення грудної клітки з ушкодженням серця потерпілий помер на місці.

У результаті невідкладних першочергових слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили обставини злочину та місцезнаходження причетної до його вчинення особи.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та за принципової позиції окружної прокуратури Старобільським районним судом Луганської області застосовано до нього безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Старобільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.

За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)