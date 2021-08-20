Мешканця столичної Оболоні затримали за розбещення та пограбування малолітніх

У під’їзді будинку зловмисник чіплявся до двох дівчаток та вчинив відносно них розпусні дії. Окрім того, чоловік відібрав у дітей гроші та продукти, які вони несли. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції звернулась киянка та повідомила, що на вулиці Івашкевича проти 9-річної доньки та її подруги невідомий чоловік вчинив розпусні дії. На місце події терміново виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Дівчата розповіли правоохоронцям, що вони повертались додому, за ними у ліфт зайшов невідомий та завіз їх на останній поверх.

Погрожуючи, зловмисник примусив дітей роздягнутись, фотографував їх та демонстрував статевий орган. Крім того, він відібрав у дівчат гроші та продукти, які вони несли.

Діти надали детальний опис зовнішності чоловіка, за яким оперативники почали відпрацьовувати територію району. За допомогою відеокамер системи «Безпечне місто» поліцейські відстежили маршрут пересування зловмисника, що допомогло виявити його менш ніж за добу.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 50-річний киянин, який має судимість за аналогічний злочин.

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Правоохоронці за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури готують зловмиснику повідомлення про підозру та у подальшому клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва