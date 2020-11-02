Мешканця Житомирщини судитимуть за обвинуваченням у вбивстві семи людей

31 жовтня до суду направлено обвинувачення 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша. Події розгортались 22 травня на березі водойми неподалік села Новоселиці. Відтоді підозрюваний перебував під вартою, а у кримінальному провадженні було проведено понад сотні експертних досліджень.

У ході досудового розслідування, яке проводилось слідчими Слідчого управління ГУНП Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області, були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події.

Нагадаємо, уночі 22 травня у результаті конфлікту між орендарем ставка та його гостями семеро з них отримали вогнепальні поранення з мисливської рушниці. Одному вдалося втекти з місця події та повідомити про неї до поліції.

За результатами проведених судово-медичних експертиз причинами смерті усіх семи загиблих є тяжкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок стрільби з мисливської рушниці.

Потерпілі — добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі м. Києва віком від 29 до 50 років, троє з них були діючими нацгвардійцями.

Досудове розслідування тривало упродовж 5 місяців і у його ході було проведено понад сотні судових експертиз. За їх результатами, у тому числі, встановлено, що у крові обвинуваченого алкоголю не виявлено, а також його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними у момент учинення кримінальних діянь.

Наразі 58-річний чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області