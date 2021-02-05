Мешканцю Київщини, який розчленував кохану, загрожує 15 років за гратами

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 48-річному мешканцю с.Розкішна за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що 1 лютого цього року уродженець Київської області, в ході побутового конфлікту з цивільною дружиною, вдарив останню кулаком в обличчя. Від удару жінка впала на гостру виступаючу залізну поверхню гаражних воріт. Отримані нею травми виявились несумісні з життям.

З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник розчленував тіло. Відрізані голову та кінцівки він намагався спалити, а тулуб обв’язав мотузкою з металевими трубами і кинув в ополонку місцевої річки.

Наразі фігуранта провадження затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури