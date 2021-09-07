Метадон на ₴4 млн. у гіпсових скульптурах – викрито контрабанду наркотиків (фото)

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянку викрито на контрабанді наркотичного засобу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, жителька м. Києва організувала перевезення з України через територію Російської Федерації до тимчасово окупованого м. Донецька партію метадону. Наркотик був схований у пустотілих гіпсових садово-паркових скульптурах, які повинен був доставити водій маршрутного таксі. За цінами «чорного ринку» вартість наркотику, вилученого під час санкціонованого обшуку, складає майже 4 млн грн.

Наразі громадянці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора