На Одещині затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»
Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області.
Чоловік є вихідцем із Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».
Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства.
Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.Tweet