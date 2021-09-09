На Одещині затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області.

Чоловік є вихідцем із Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.

СБУ