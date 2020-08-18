Мукачівські прикордонники затримали підозрюваного у скоєнні вбивства у Румунії

Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали вчора прикордонники Мукачівського загону

Про появу у прикордонні невідомої особи, прикордонників повідомив мешканець села Ботар.

До вказаного місця негайно висунулась група реагування, яка за 700 метрів до кордону виявила чоловіка з протермінованою ID карткою громадянина Румунії.

У ході взаємообміну інформацією з румунськими колегами, прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.

Наразі вирішується питання про передачу затриманого румунським правоохоронцям. // pershij.com.ua