Мусорные разборки: на Житомирщине напали на «слугу народа»

В Житомирской области неизвестные в масках напали на депутата от «Слуги народа» Коростенского городского совета Андрея Недашкивского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщается, депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашкивского.

«Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности», — говорится в сообщении.

Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.

«Я передаю привет «мусорщикам» и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится», — заявил он. // РБК-Украина