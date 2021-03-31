Мусорные разборки: на Житомирщине напали на «слугу народа»
В Житомирской области неизвестные в масках напали на депутата от «Слуги народа» Коростенского городского совета Андрея Недашкивского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Как сообщается, депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашкивского.
«Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности», — говорится в сообщении.
Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.
«Я передаю привет «мусорщикам» и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится», — заявил он. // РБК-УкраинаTweet