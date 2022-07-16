На Буковині чоловіка підозрюють у вчиненні вбивства у Заставні

Правоохоронці оперативно затримали 32-річного місцевого жителя, який під час словесної суперечки задушив свого товариша. Працівники поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Відповідно до чинного законодавства, буковинцю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

15 липня до поліції надійшло повідомлення про те що в одному з будинків міста Заставна виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції. Там правоохоронці виявили 37-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Криміналісти оглянули тіло загиблого та виявили у нього слід на шиї, який вказував на ознаки удушення. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, у результаті яких встановили обставини події та затримали особу причетну до вбивства. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Працівники поліції з’ясували, що під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. В ході конфлікту молодший чоловік ременем задушив старшого.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області