На Чемеровеччині затримали 31-річного чоловіка, який ледь не вбив свою співмешканку

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування, а зловмисника затримали. Потерпіла наразі перебуває в лікарні.

Подія трапилась сьогодні вночі в селі Летава, що на Чемеровеччині. 31-річний місцевий житель під час конфлікту зі своєю 24-річною співмешканкою вихопив кухонний ніж та вдарив її у шию. Сусіди, які стали випадковими свідками суперечки, викликали швидку допомогу та поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Поранена жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні, стан її здоров’я лікарі оцінюють як важкий.

За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство) та встановлюють обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області