На Черкащині судитимуть членів злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 млн грн

Серед п’ятьох обвинувачених – двоє входять до найближчого оточення «вора в законі». Контроль за підприємством повернуто його законним власникам.

У 2023 році оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили осіб, які розробили схему з заволодіння заводу. До афери причетні мешканці кількох регіонів з чітко визначеними ролями, частина з яких входить до найближчого оточення «вора в законі».

Шляхом підроблення низки офіційних документів та залучення підставних осіб, ділки зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі заводу на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника підприємства. У результаті оборудки учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Минулого року п’ятьом фігурантам слідчі повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт за погодженням з Черкаською обласною прокуратурою стосовно учасників злочинної організації скеровано до суду. Залежно від участі та ролі у злочинній діяльності їхні дії інкриміновані:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене у складі організованої групи),

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності),

– ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Ще трьох їхніх спільників, справа щодо яких була скерована до суду раніше, вже визнано винними у протиправному заволодінні майном підприємства.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців контроль за підприємством повернуто його законним власникам.

Обвинуваченим учасникам злочинної організації може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ в Черкаській області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України