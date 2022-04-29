На Чернігівщині розкрито вбивство двох мешканців Ніжинського району

Оперативники карного розшуку поліції області спільно зі слідчими та кримінальним блоком Чернігівського районного управління поліції розкрили вбивство двох мешканців Бобровицької громади та затримали підозрюваного.

27 квітня до поліції звернулася жінка, яка заявила про зникнення її 47-річного брата. Зв’язок з ним обірвався ще перед початком ворожого вторгнення. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та розпочали оперативно-розшукові дії.

В ході відпрацювання інформації поліція встановила, що в січні цього року зниклий разом з односельцями поїхав на лісозаготівельні роботи до одного з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Під час спільного розпиття алкоголю між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них завдав другому смертельного удару ножем у груди.

Після цього третій фігурант схопив ножа і вдарив ним першого в шию. Внаслідок тілесного ушкодження чоловік помер. Щоб приховати сліди злочинів, 48-річний підозрюваний вивіз та закопав тіла обох вбитих односельців у лісі.

28 квітня поліцейські затримали причетного до вбивства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оскільки місце події певний час було під окупацією російських військ, перед проведенням необхідних слідчих дій співробітники вибухотехнічної служби обстежили лісову ділянку та дорогу до неї. Після цього було проведено слідчий експеримент та ексгумацію тіл потерпілих за участю оперативників, слідчих, кінолога зі службовою собакою, криміналіста та прокурора.

Призначені відповідні експертні дослідження.

Того ж дня поліція під процесуальним керівництвом прокуратури повідомила чоловіку про підозру у скоєнні злочину за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області