На Чернігівщині засуджено водія за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув 14-річний підліток

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винним водія, який порушив правила дорожнього руху, керуючи транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті 14-річного підлітка (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Вироком Борзнянського райсуду Чернігівської області юнаку призначено покарання – 6 років позбавлення волі та позбавлення права керувати автомобілем на 7 років. Окрім того він має відшкодувати потерпілим понад 600 тис грн матеріальної і моральної шкоди.

У ході судового розгляду прокурори довели, що у серпні 2021 року мешканець Ніжинського району, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, на автодорозі «Борзна-Стрільники-Бахмач» неподалік с. Іванівка Ніжинського району вчинив ДТП. Обганяючи попутний автомобіль він не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги в кювет і врізався у дерево. Внаслідок аварії 14-річний підліток, який був у салоні авто, від отриманих травм помер на місці, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Під час суду юнак намагався уникнути кримінальної відповідальності, своєї вини не визнавав і розповідав, що вжив алкоголь випадково вже після аварії. Однак його доводи були спростовані доказами сторони обвинувачення.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури