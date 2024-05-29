На Чернігівщині викрито схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг

Слідчі поліції Головного управління Нацполіції в Чернігівській області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Куликівській громаді. Збитки громаді сягають 3 мільйонів гривень.

В процесі досудового розслідування поліцейські встановили, що саме 44-річний фігурант провадження відповідав за легалізацію результатів неякісного дорожнього ремонту в Куликівській громаді Чернігівщини.

Цей громадянин є фізичною особою-підприємцем, що надає послуги з технічного нагляду за проведенням будівельних робіт. Він уповноважений надавати офіційні висновки щодо якості виконаної роботи та відповідності її результатів чинним державним стандартам.

Слідчі встановили, що фігурант мав договір на здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом дорожнього покриття в Куликівській громаді. Отже, мусив проводити контрольні заміри та оцінку якості виконаних робіт, їх відповідність проєктній документації, вимогам державних стандартів та будівельних норм, інших нормативних документів. У разі виявлення порушень – був зобов’язаний вимагати усунення недоліків і, при потребі, зупиняти задля цього будівництво.

Натомість зловмисник, діючи у змові з іншими причетними особами, допустив виконання комплексу робіт завідомо зниженої якості. Надалі він видав та завірив своєю печаткою приймальний акт, який містив недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та витрати будівельних матеріалів.

На підставі цього акту недобросовісний підрядник отримав оплату в сумі майже 3 мільйони бюджетних гривень за роботи, які фактично не підлягали прийманню через їх невідповідність стандартам.

Таким чином, за даними слідства, фігурант своїм недбалим виконанням договірних зобов’язань сприяв учиненню іншими членами схеми посадового злочину – привласнення чи розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в умовах дії воєнного або надзвичайного стану.

Слідчий Головного управління Нацполіції в Чернігівській області за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури повідомив фахівцю з технічного нагляду про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжкі наслідки громадським інтересам (ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області