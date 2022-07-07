На держоргани України почалася нова кібератаку через розсилання небезпечних електронних листів

Пристрої користувачів може уразити шкідлива програма Cobalt Strike Beacon.

Зараз відбувається нова кібератака на державні організації України через розсилання електронних листів.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Telegram.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування».

Повідомляється, що листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп’ютері та запуску файлу «write.exe». Після чого пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.