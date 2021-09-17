На Дніпропетровщині поліцейські виявили насадження коноплі вартістю близько ₴28 млн.

7 тисяч нарковмісних кущів росли на полі у Криничанському районі серед насаджень соняшника.

Огляд земельної ділянки провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, поліцейський відділення поліції № 6 Кам’янського РУП спільно з фахівцями відділу аеропідтримки УМАЗ Департаменту патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт. Як виявилось, серед рослин соняшника були висаджені коноплі. Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту – знищили.

Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.

За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області