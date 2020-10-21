Черкаська прокуратура оскаржить вирок щодо визнання невинною екс-депутатки, яка спричинила смертельну ДТП

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Черкаська прокуратура не погодилася із вироком суду щодо визнання невинуватою колишню черкаську депутатку та власницю меблевої фірми Любов Савченко, яка 17 червня 2018 року спричинила ДТП, в якій загинув велосипедист.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Черкаська прокуратура оскаржить вирок щодо визнання невинною ексдепутатки, яка спричинила смертельну ДТП

У прокуратурі наразі готують апеляційну скаргу.

Зауважимо, що 19 жовтня цього року Черкаський районний суд закінчив судовий розгляд у кримінальному проваджені стосовно обвинуваченої Любов Савченко та визнав її невинуватою.

Нагадаємо, що жінка керувала автомобілем Mercedes-Benz на автодорозі «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань». Вона порушила правила дорожнього руху та на 41 кілометрі від міста Черкаси в напряму міста Сміла наїхала на 28-річного велосипедиста, вчитель фізичного виховання Олексій Гончар, який від цього помер.

Під час досудового розслідування, яке проводилося СУ ГУНП в Черкаській області, зібрано неспростовні докази вини порушниці у скоєному злочині,  які було закріплено у ході проведення слідчих дій. // zmi.ck.ua

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