На Донеччині викрито групу осіб, які облаштували бордель у готелі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирьом громадянкам повідомлено про підозру в сутенерстві за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства, у червні 2023 року четверо місцевих мешканок вирішили побудувати незаконний бізнес та відкрили на території м. Слов’янська «будинок розпусти», який розміщувався в одному з готельно-розважальних центрів. «Ділові партнерки» підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатись проституцією.

Організаторка «бізнесу» селила їх в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Свою рекламу ділки розміщували в мережі Інтернет. Клієнти замовляли послуги по телефону або у адміністратора на рецепції. Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та дізнавались номер її кімнати.

Година «послуг» коштувала від 5 000 до 7 000 грн. За понад 5 місяців у готелі «пропрацювали» 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тис. грн.

У листопаді 2023 року протиправну діяльність групи осіб викрито та припинено. Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків у них виявлено й вилучено інтимні товари, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти в сумі понад 150 000 грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання громадянкам запобіжних заходів. Згідно з санкцією статті їм загрожує ув’язнення на строк від 4 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури