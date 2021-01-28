На Франківщині судитимуть чоловіка, який убив співмешканця матері

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного громадянина за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений у листопаді 2020 року в ході розпивання спиртних напоїв зі співмешканцем його матері завдав останньому ряд ударів дерев’яною палицею. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Місто