На Глухівщині 22-річний хлопець через ревнощі убив 18-річну дружину, а потім і себе

Внаслідок раптово виниклої сварки чоловік позбавив життя свою дружину, після чого наклав на себе руки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як встановили працівники поліції, подія сталася під час спільного розпивання алкогольних напоїв молодою парою. У ході застілля між подружжям виникла сварка, причина якої – ревнощі. Під час конфлікту 22-річний чоловік схопив ножа і завдав смертельних ударів своїй 18-річній дружині. Після скоєного нападник позбавив себе життя.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст.115 КК України. Для встановлення всіх обставин інциденту призначено низку експертиз. Поліція проводить детальне розслідування, аби повністю відновити хронологію подій.

Відділ комунікації поліції Сумської області