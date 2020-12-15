На Харківщині викрито підпільне виробництво алкоголю, вилучено понад 4 тонни спирту

Дергачівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво за фактом незаконного виробництва та реалізації підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 204 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що в Дергачівському районі Харківської області підприємство, яке, відповідно до податкової звітності, не здійснює виробництво та оптову реалізацію алкогольної продукції, має робочу лінію з виробництва алкогольних напоїв під брендами відомих марок. При цьому ані спирт, ані марки акцизного податку для виробництва алкогольної продукції підприємством протягом поточного року офіційно не отримувались. Продукція, вироблена на зазначеному підпільному підприємстві, в подальшому реалізовувалась у точках продажу на території Харківської області.

У ході обшуків, проведених спільно зі слідчими Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області та співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, вилучено понад 4 тонни спирту, понад 500 пляшок готової алкогольної продукції, а також спеціальне обладнання.

Наразі встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та вирішується питання про повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури