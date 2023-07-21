Прокурори відстояли покарання для мешканця Хмельниччини, який ґвалтував малолітню доньку співмешканки

За принципової позиції прокурорів Хмельницької обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін судове рішення суду першої інстанції стосовно мешканця області за зґвалтування малолітньої доньки співмешканки (ч. 3 ст. 15, ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Прокурори відстояли йому справедливе покарання – 15 років позбавлення волі.

Чоловік, проживаючи спільно із жінкою та її малолітніми доньками, залишався з дітьми, коли цивільна дружина працювала.

Одного разу матір помітила неладне та здогадалась про вчинення відносно її 12-річної доньки неправомірних дій сексуального характеру.

Коли почала розпитувати налякану дівчинку – виявилось, що таке трапилось з нею не вперше. Вона зізналась, що вітчим кілька разів намагався її зґвалтувати та двічі це зробив.

Апеляційний суд погодився з твердженням прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу та відмовив у задоволенні апеляційних скарг засудженого та сторони захисту.

Наразі нелюд відбуває покарання.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури