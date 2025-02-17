На Харківщині квартирант жбурнув гранату під ноги власниці житла

Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату. Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу.

Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі.

41-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція Харківської області