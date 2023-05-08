На Харківщині посадовця викрито на одержанні хабара за видачу сертифікатів для експорту зерна

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальнику управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Харкіській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав у приватних комерційних суб’єктів господарювання, які займалися експортом зерна, неправомірну вигоду за отримання необхідних висновків фітосанітарних експертиз та видачу відповідних сертифікатів.

За вказані сертифікати посадовець одержав від експортерів 2 тис доларів США.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини хабара.

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.