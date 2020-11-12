На Харьковщине рецидивист убил отчима сожительницы

После содеянного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл тряпьем.

На Харьковщине 30-летний ранее судимый за убийство мужчина лишил жизни отчима своей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как говорится в сообщении, трагедия произошла в селе Кирилловка Красноградского района. 45-летняя заявительница рассказала правоохранителям, что когда попала в дом, увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками и сожителя в нетрезвом состоянии. Тот признался в убийстве ее отчима, тело которого он спрятал в погребе. После этого он отобрал у женщины деньги и двинулся пьянствовать дальше.

«За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и отчимом сожительницы возникла ссора. Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался. После содеянного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл тряпьем», — рассказали в полиции.

По факту было начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Его задержали, а в суде будут ходатайствовать об аресте. // УНИАН