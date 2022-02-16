На Херсонщині судитимуть ґвалтівника малолітньої дівчинки

Олешківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина іншої держави за фактом зґвалтування малолітньої дитини та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії ( ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301-1 КК України).

Встановлено, що у жовтні 2021 року обвинувачений, заставши малолітню доньку співмешканки вдома одну, вчинив відносно неї дії сексуального характеру, які відзняв на камеру.

Подробиці насилля дитина розповіла рідній старшій сестрі, яка одразу звернулася до правоохоронців.

Наразі чоловік перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури