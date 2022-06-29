На Хмельниччині судитимуть наркоугруповання, яке організував громадянин РФ

Сімом обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12-ти років.

У березні 2022 року протиправну діяльність на території області викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції. Тоді було проведено 30 обшуків та вилучено лабораторне обладнання, прекурсори, готову до реалізації «продукцію», зброю, набої. Щомісячний обсяг прибутку від наркоторгівлі сягав 350 тисяч гривень.

Лідером групи був 59-річний мешканець м. Славута, громадянин росії, який мав широке коло зв’язків у кримінальному світі. Він налагодив функціонування нарколабораторії та розгалужену мережу збуту.

Сьогодні, 28 червня, обвинувальний акт було скеровано на розгляд Славутського міськрайонного суду Хмельницької області щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

— ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

— ч.ч. 1, 2 ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням),

— ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів)

— ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи проводились за підтримки УСБУ та процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України